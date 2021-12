Rainha Elizabeth cancela festas de 2021 no Palácio de Buckingham

As festas no jardim do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, e no Palácio de Holyroodhouse, na Escócia, ambas redidências oficiais da rainha Elizabeth II, não ocorrerão este ano de 2021, por conta da pandemia de Covid-19. A Rainha, de 94 anos, decidiu cancelar todas as festas que aconteceriam no palácio e em Edimburgo durante o ano de 2021.

Segundo o site britânico Daily Express, a atitude foi tomada depois que a Inglaterra entrou em um novo bloqueio devido ao número de casos da doença.

“As festas no jardim do Palácio de Buckingham são uma maneira maravilhosa de recompensar aqueles que prestaram serviços valiosos à comunidade. Eles fazem parte do ano real que, infelizmente, tem que mudar temporariamente devido à devastação dessa doença mortal”, comentou Richard Fitzwilliams, um especialista em família real.

Muitos britânicos foram pegos de surpresa, afinal, esta é a segunda vez em 69 anos de mandato da Rainha Elizabeth II que o evento é cancelado. Enquanto uns lamentam por Elizabeth não poder comemorar seus 95 anos, outros acreditam que essa foi a atitude mais sensata a se tomar.

"Foi decidido que as festas no jardim não ocorrerão em 2021.", diz o comunicado.

As festas nos jardins dos dois palácios são uma tradição da realeza. Além disso, 30 mil pessoas passam anualmente pelos gramados.

