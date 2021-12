Quênia: Grupo mantém cerca de 30 reféns 24 horas após ataque

O grupo fundamentalista Al Shabab mantém retidos cerca de 30 reféns há 24 horas no shopping Westgate, em Nairóbi (capital do Quênia), onde um ataque matou pelo menos 59 pessoas e feriu 175.

O ataque começou perto das 13h (local, 7h de Brasília) de sábado, quando dez membros o grupo somali invadiu o centro comercial lançando granadas e atirando contra as pessoas que estavam no local.

Desde então, o shopping está tomado pelo Exército queniano, que, segundo o Governo, conseguiu resgatar mais de mil pessoas. Durante a noite, houve novos tiroteios e uma pequena explosão no interior do complexo. Ao amanhecer, o cerco aos terroristas foi reforçado com pelo menos 50 veículos blindados.

O ministro do Interior, Joseph Ole Lenku, informou neste domingo que os radicais mantêm 30 reféns no interior do shopping, onde se encontram entrincheirados. Segundo ele, as autoridades quenianas têm o controle do circuito de segurança do edifício e sabem onde está o grupo, mas optou por não revelar "por motivos de segurança".

adblock ativo