Queda de árvore na ilha da Madeira deixa ao menos 12 mortos

As autoridades portuguesas disseram que uma árvore caiu durante um festival religioso popular na ilha da Madeira e deixou ao menos 12 mortos. Segundo o porta-voz do governo, Pedro Ramos, outras 52 pessoas ficaram feridas no incidente.

A árvore caiu enquanto uma grande multidão estava reunida, como parte de um festival religioso tradicional, do de Nossa Senhora do Monte, que é a maior festa anual da ilha e atrai grandes multidões para uma igreja na localidade.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Portugal, Antonio Costa, expressou condolências pelas vítimas do acidente, ao dizer que seus pensamentos estavam com as famílias e os amigos das vítimas. Costa disse que o governo entrou em contato com as autoridades locais da ilha para oferecer seu apoio e disse que "o governo forneceu apoio médico dado o elevado número de vítimas".

adblock ativo