Quadro de Monet é leiloado por mais de US$ 43 milhões

Um trabalho da série "Lírios Aquáticos" de Claude Monet foi leiloado por mais de US$ 43 milhões na quarta-feira em Nova York, informou hoje a casa de leilões Christie's.

Pintado em 1905, o quadro em questão é considerado um dos melhores da série de obras desenvolvida por Monet retratando seu jardim de lírios em Giverny, na França.

Segundo a Christie's, o quadro de Monet foi leiloado junto com obras de Camille Pissarro e Alfred

Sisley. Somados, os trabalhos renderam quase US$ 51 milhões. As informações são da Associated Press.

adblock ativo