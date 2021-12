Três meses depois de seu nascimento, os quadrigêmeos prematuros, cuja mãe tem 65 anos, deixaram o hospital e já estão em casa, informou o hospital nesta quinta-feira, 20.



"Quando bebês prematuros se aproximam da data do parto inicialmente prevista, então é hora de deixar o hospital", declarou o chefe de neonatologia do Hospital de Caridade de Berlim, Christoph Bührer, afirmando que "muitas vezes eles voltam para casa antes desta data".



Os três meninos, Dries, Fjonn e Bence, bem como sua irmã Neeta, pesavam apenas entre 655 e 960 gramas no nascimento, em 19 de maio. Atualmente, os quatro pesam mais de 2,5 kg cada.



Sua mãe, Annegret Raunigk, recorreu à fertilização in vitro na Ucrânia e deu à luz quadrigêmeos por cesariana depois de apenas 26 semanas de gravidez.



Segundo o professor Wolfgang Heinrich, diretor de obstetrícia do hospital, é um "caso único no mundo".



Esta professora aposentada já era mãe de treze filhos concebidos com cinco pais diferentes, e tem sete netos.



O canal de televisão RTL acompanhou esta gravidez rara como se fosse uma novela, obtendo entrevistas exclusivas e imagens da mãe e seus bebês. O montante do contrato assinado com a empresa não foi divulgado.



Este caso extraordinário provocou um intenso debate na Alemanha, onde muitas pessoas censuraram a falta de responsabilidade da mãe.



Em abril, Raunigk rechaçou as críticas dizendo que é direito de cada um decidir o momento de procriar. "As crianças me mantêm jovem", argumentou.

AFP Quadrigêmeos de mãe sexagenária recebem alta na Alemanha

