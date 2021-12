Pyongyang dispara 5º míssil de curto alcance em 3 dias

A Coreia do Norte disparou mais um míssil de curto alcance no mar perto da costa leste do país nesta segunda-feira, 20, somando cinco disparos em três dias, disse o ministério da Defesa da Coreia do Sul.

O lançamento ocorreu em torno do meio-dia (horário local) e não ficou claro qual o tipo de míssil usado, acrescentou o ministério. O mais recente lançamento não foi confirmado pela Coreia do Norte. As informações são da Dow Jones.

adblock ativo