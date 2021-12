Putin tem apoio de 71% dos russos, revela pesquisa

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem o respaldo de 71,6% dos russos, afirma uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo Centro Russo de Estudos da Opinião Pública (VTSIOM, na sigla em russo).



De acordo com os sociólogos do VTSIOM, a partir de meados de fevereiro, quando a crise na Ucrânia eclodiu, o apoio à política do chefe do Kremlin subiu 9,7 pontos percentuais e chegou a seu ponto mais alto desde maio de 2012 (68,8%), quando Putin iniciou seu terceiro mandato como presidente da Rússia.



Para 64% dos participantes da pesquisa o acontecimento mais importante da semana passada foi a crise na Ucrânia e a situação na república autônoma ucraniana da Crimeia, enquanto 32% votaram na inauguração dos Jogos paralímpicos de Inverno de Sochi (Rússia).



A pesquisa, com margem de erro de 3,4%, foi realizada nos dias 8 e 9 em 130 cidades de 42 das 83 distritos da Federação Russa.

