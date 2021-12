Putin afirma que Crimeia "sempre foi e será parte da Rússia"

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira, 18, que a "Crimeia sempre foi e seguirá sendo" parte de seu país, em um discurso feito diante dos parlamentares russos reunidos no Kremlin para anunciar sua decisão sobre a integração da região autônoma da Ucrânia.



Putin foi recebido com granes aplausos pelos deputados e senadores na Sala São Jorge, onde também se encontram os líderes da república da Crimeia, que aprovou no domingo em um referendo sua incorporação à Rússia.



O presidente disse que hoje se decide "uma questão de vital importância" para a Rússia, após qualificar de "histórica" a consulta realizada na Crimeia, na qual 97% dos votantes optaram pela anexação.



Putin se apoiou no resultado, assim como na história da Crimeia, para justificar suas medidas, e se referiu aos valores comuns que a península que hoje faz parte da Ucrânia compartilha com a Rússia.



"Na Crimeia estão os túmulos dos soldados russos, e a cidade de Sebastopol é a pátria da Frota do Mar Negro", afirmou entre estrondosos aplausos dos deputados, muitos deles com a fita patriótica de São Jorge presa em suas lapelas.



O presidente também afirmou que muitos órgãos estatais ucranianos estão nas mãos de radicais.

