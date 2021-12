A revista satírica francesa "Charlie Hebdo", que na quarta-feira, 7, foi alvo de um ataque que acabou com a vida de 12 pessoas, entre elas do diretor da publicação e quatro históricos cartunistas, terá a próxima edição no dia 14 de janeiro, mas com uma tiragem de um milhão de exemplares.



A notícia foi confirmada pelo advogado e colaborador da revista, Richard Malka, à emissora pública "France Info".



"É preciso resistir ao medo, ao silêncio, ao ódio, lutar com a razão, com as palavras, com o riso, com o sorriso. É preciso sorrir, se querem nos ajudar, é preciso rir e fazer com que tudo isto tenha um sentido", disse Malka.



Os sobreviventes do ataque à redação de "Charlie Hebdo", que estão recebendo mensagens de solidariedade de todo o mundo, serão abrigados na sede do jornal "Libération" e contam igualmente com o apoio de vários meios de comunicação franceses.



A revista terá menos páginas do que suas 16 tradicionais, mas estará em todas as bancas, confirmou Malka, que reiterou que é preciso "tomar consciência" da necessidade de união nacional e de todas as religiões.

Agência EFE Próxima edição da Charlie Hebdo terá um milhão de exemplares

<GALERIA ID=19770/>

<GALERIA ID=19769/>

<GALERIA ID=19768/>

adblock ativo