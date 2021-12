Protestos no Paquistão deixam dois mortos

Duas pessoas morreram e dois cinemas foram incendiados nesta sexta-feira, 21, no Paquistão, em protestos contra um vídeo panfletário produzido nos Estados Unidos. A ira dos mulçumanos aumentou após a publicação de charges do profeta Maomé na França.

As representações diplomáticas ocidentais nos países muçulmanos reforçaram as medidas de segurança diante do risco de uma nova onda de violência ao fim da oração muçulmana de sexta-feira.

Mais de 30 pessoas morreram nos últimos dez dias nos países islâmicos, em incidentes e atentados motivados principalmente pela divulgação no YouTube de trechos do filme anti-islâmico "A Inocência dos Muçulmanos".

A França decidiu fechar suas embaixadas, consulados, centros culturais e escolas em quase 20 países, pelo temor de ataques após a publicação de charges de Maomé na revista satírica francesa Charlie Hebdo.

Em Peshawar, noroeste do Paquistão, uma multidão incendiou dois cinemas, incluindo uma sala que exibia filmes consideradas obscenos pelos grupos radicais.

O motorista de uma equipe do canal de televisão ARY News morreu e 15 pessoas ficaram feridas nos incidentes.

Na cidade de Karachi, a maior do país, um policial morreu e dois ficaram feridos em um tiroteio durante um protesto.

