Protestos continuam no Cairo após gabinete dissolvido

Centenas de manifestantes antigoverno voltaram neste sábado, 29, às ruas do centro do Cairo, gritando slogans contra Hosni Mubarak horas depois de o presidente do Egito ter dissolvido seu gabinete de ministros e prometido reformas. Ele recusou-se a renunciar e disse que nomeará um novo ministério ainda hoje.



A visão de manifestantes em confronto com a polícia pelo quinto dia consecutivo indica que o discurso de Mubarak, levado ao ar pela televisão logo depois da meia noite local, não conseguiu amainar os ânimos da população, que protesta contra a pobreza, o desemprego e a corrupção.



Em cinco dias de protestos - o maior a ocorrer no país em décadas - multidões entraram em confronto com as forças policiais do Cairo e em outras cidades.

