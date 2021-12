Professora morre em escalada no Monte Everest

Uma professora australiana morreu ao subir no Monte Everest durante expedição no último fim semana. Maria Strydom, de 34 anos, queria completar, juntamente com o marido Robert Gropel, a missão para provar que "veganos não são fracos". Mas ela se sentiu mal na descida do cume e não resistiu às complicações respiratórias.

O corpo de Maria foi resgatado no último sábado, 21. Já o marido dela continua lutando contra uma acumulação de líquido nos pulmões. O casal chegou a completar com sucesso o acampamento quatro, 400 metros abaixo do cume, na sexta-feira passada, de acordo com registros dos telefones por satélite que eles levavam.

Maria e Gropel eram ativistas apaixonados e queriam enfrentar o Everest para quebrar paradigmas sobre a dieta que seguiam.

Eles já tinham completado outras escaladas, como o Monte Denali, no Alasca, Aconcágua, na Argentina, o Monte Ararat, no leste Turquia, e o Kilimanjaro, na África, entre outros picos.

"Parece que as pessoas têm essa ideia distorcida que vegetarianos são desnutridos e fracos. Ao subir os sete cumes queremos provar que veganos podem fazer qualquer coisa e muito mais", disse ela em março, segundo uma publicação do site da Monash Business School , onde lecionava.

Com 8.848 metros de altitude, o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo e fica na cordilheira do Himalaia.

