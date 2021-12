Problemas nos aeroportos europeus prosseguem por conta da neve

Os problemas nos principais aeroportos europeus prosseguem nesta segunda-feira por conta da neve e o acúmulo de atrasos do fim de semana, sobretudo na Alemanha e no Reino Unido.

Na Alemanha, novas nevascas provocaram mais cancelamentos. O aeroporto de Frankfurt, o de maior tráfego da Europa continental, continua registrando graves distúrbios. A Fraport, a empresa que gere o aeroporto, relatou que no início da manhã desta segunda-feira pelo menos 292 voos, dos 1.325 previstos para o dia, serão cancelados.

A empresa instalou de forma provisória cerca de mil camas em um dos terminais para os passageiros que foram obrigados a pernoitar no aeroporto, alguns pelo terceiro dia consecutivo. As fortes nevascas e os blocos de gelo complicam pelo quarto dia a situação em outros aeroportos do país e a circulação na rede de estradas da Alemanha.



O Serviço Meteorológico Alemão (DWD, na sigla em alemão) advertiu que as tempestades de neve continuarão nas próximas horas e se prolongarão durante os primeiros dias desta semana em diversos pontos da Alemanha, com especial incidência na metade ocidental.



O país está há quase três semanas sob uma camada de neve que dificulta o trânsito nas estradas e o tráfego aéreo e causou o fechamento de centenas de escolas e o desabastecimento de alguns postos de gasolina.



No Reino Unido a situação também não melhorou porque, embora os principais terminais aéreos - Heathrow, Stansted, Edimburgo e Southampton - estejam abertos, há cancelamentos e atrasos.



Nesta segunda-feira foi possível ver novamente centenas de passageiros pernoitando nos diferentes aeroportos britânicos.



A British Airways (BA) informou que espera que cerca de 60 voos partam nesta segunda-feira de Heathrow e acrescentou que a empresa que gere o aeroporto tinha contratado centenas de pessoas para que ajudassem os passageiros presos no aeroporto.



Na França, cerca de 3 mil pessoas que não puderam pegar seus voos dormiram na noite do domingo nos terminais do Charles de Gaulle. A Direção Geral da Aviação Civil da França (DGAC, na sigla em francês) decidiu nesta segunda-feira cancelar 30% dos voos nos dois aeroportos de Paris, afetados por novas nevascas.



A DGAC detalhou em comunicado que os cancelamentos de voos se prolongarão até as 18h do horário local (15h de Brasília) no aeroporto de Roissy Charles de Gaulle e durante o dia todo em Orly.



Os serviços meteorológicos indicaram nesta segunda-feira que a frente fria que provocou nevascas no norte da França, e que teve origem no Atlântico, havia terminado sua passagem pela Bretanha e Normandia e se dirigia para o leste.



A neve dá nesta segunda-feira uma trégua à maior parte do território italiano, no qual seis pessoas morreram nas últimas horas pelas baixas temperaturas e em acidentes de trânsito causados pelas más condições meteorológicas.



As estradas italianas recuperam pouco a pouco a normalidade, embora o gelo seja a principal preocupação das autoridades, sobretudo nas regiões do centro-norte como Piemonte.



