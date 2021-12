Príncipe William se reúne com Obama na segunda-feira

A administração de Barack Obama anunciou que o príncipe William, segundo na linha sucessória do trono britânico, vai se encontrar na segunda-feira com o presidente americano. Os dois se reuniram pela primeira vez quando Obama e Michelle visitaram Londres, em maio de 2011.

Também está agendado um encontro do príncipe com o vice-presidente americano, Joe Biden, e com sua esposa, Jill Biden, antes de William participar de uma conferência do Banco Mundial sobre o comércio ilegal de animais silvestres.

A viagem de Washington faz parte da visita de três dias aos EUA do príncipe e de sua esposa, Kate Middleton. O casal, formalmente conhecido como o duque e a duquesa de Cambridge, devem chegar a Nova York no domingo. Kate, que está grávida de seu segundo filho, não vai acompanhar o príncipe em Washington. Seus planos para a segunda-feira incluem uma visita a um centro de desenvolvimento infantil no Harlem.

Ainda na segunda-feira, o príncipe deve retornar a Nova York para uma recepção realizada pela Royal Foundation e pela Clinton Foundation. A ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, e Chelsea Clinton devem comparecer ao evento. Na mesma noite, o casal real deve assistir a um jogo da NBA no Brooklyn. Na terça-feira, eles vão visitar o Museu e Memorial Nacional do 11 de setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

