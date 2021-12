Príncipe William e Kate Middleton se casam em Londres

William da Inglaterra e Kate Middleton, a plebeia que agora é princesa, se converteram em marido e mulher numa cerimônia que encheu de entusiasmo e fervor as ruas de Londres e cativou a imaginação do mundo todo. "Você está linda”, disse William ao ver sua noiva usando um elegante vestido branco marfim, com uma longa cauda e discreta tiara. Cerca de dois bilhões de pessoas em 180 países acompanharam a cerimônia pela televisão, pelo Youtube e redes sociais (assunto dominou o Twitter), ao mesmo tempo em que milhares de pessoas de todo mundo invadiram as ruas de Londres para o acontecimento mais midiático na Grã-Bretanha desde o casamento de Diana e Charles, os pais de William.

Na saída da abadia, os recém-casados foram recebidos por uma chuva de confetes e uma ovação estrondosa por parte da multidão. O casal entrou na carruagem real saudando e exibindo sorrisos ao longo de todo o percurso do cortejo nupcial, da histórica Abadia até o Palácio de Buckingham, sede da Coroa britânica.

Milhares de pessoas, que acamparam durante longas horas e, inclusive dias, à espera do casamento ovacionaram e aplaudiram o casal, agitando bandeiras britânicas. O casal fez o percurso numa carruagem fabricada em 1902, uma joia da frota da Coroa britânica, que foi cedida pela Rainha e que foi a mesma a qual Diana e Charles usaram há 30 anos.

A cerimônia, cheia de música, pompa e cores, transcorreu diante de 1.900 convidados, entre eles membros das monarquias europeias, celebridades, líderes políticos e amigos do casal, que lotaram desde cedo a Abadia, decorada com um arvoredo e flores silvestres. A rainha Elizabeth II vestiu um tailleur e chapéu amarelo primaveril. A noiva, agora princesa Catherine, seguiu seu estilo clássico e refinado optando usar um vestido simples e elegante, criado por Sarah Burton, da marca Alexander McQueen. Em tecido fosco, o vestido de noiva do século é um tomara-que-caia com decote coração de cintura muito marcada, com blusa de renda e mangas compridas, e bordados muito delicados na cauda. Com os cabelos levemente presos nas têmporas e protegidos por um véu sem muitos detalhes ou bordados, Kate usou uma tiara pequena e delicada, que, segundo especialistas, pertenceu à Rainha Mãe, combinada com brincos discretos e uma maquiagem com poucos brilhos ou cores, digna de um membro da família real.

O tempo foi generoso e, apesar de nublado, não choveu, como prognosticavam os meteorologistas. "Sim, aceito”, disse William com voz firme, enquanto que Kate, com uma voz um tanto trêmula, pronunciou seu “Sim”, prometendo ao príncipe “amá-lo, confortá-lo, honrá-lo e cuidar dele”. Como mulher moderna que é, Middleton não se comprometeu em seus votos matrimoniais a “obedecer” ao marido.

Depois de falar o “Sim”, William colocou no dedo da esposa a aliança confeccionada por joalheiros galeses, que usaram uma pedra presenteada pela rainha Elizabeth em novembro. O príncipe Harry, irmão mais novo de William e seu padrinho, encarregado de levar a aliança à abadia, cumpriu com seu país, enquanto o noivo, de comum acordo com sua prometida, não usou aliança. Depois dos votos nupciais, William e Kate foram declarados marido e mulher pelo arcebispo de Canterbury, Rowan Williams.

Pouco depois, o casal seguiu para o Palácio de Buckingham, onde se beijaram no balcão diante de milhares de pessoas que os ovacionavam. William e Kate se beijaram rápida e discretamente por iniciativa dele, que manteve a tradição inaugurada por seus pais em seu casamento em 1981, na varanda enfeitada nas cores vermelhas e dourada para a ocasião. Antes de saírem, ainda trocaram um segundo beijo.

Do balcão, o casal acompanhou um breve desfile aéreo, encerrando, assim, a parte pública do casamento. Os dois se uniram em seguida aos 650 convidados da rainha Elizabeth.

William e Kate Middleton saíram do Palácio de Buckingham para dar uma volta de carro, observando a multidão que cercou o local. Ele estava dirigindo o esportivo conversível Aston Martin Volante azul, cheio de fitas e balões ao deixar o castelo, por volta das 15h40 (local, 11h40 de Brasília). Ela, agora conhecida como Catherine, duquesa de Cambridge, estava ao lado do príncipe no veículo, cujas placas dizem "Just Wed" (recém-casados).

O casal, que ainda vestia as roupas do casamento, acenou para a multidão enquanto se dirigia para Clarence House, residência oficial do príncipe Charles, sua esposa Camila e dos filhos do casamento de Charles com Diana, William e Harry, que fica a cerca de dois minutos do palácio.

