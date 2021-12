Príncipe William e Kate anunciam batizado da filha Charlotte

O batizado da princesa Charlotte está marcado para acontecer no dia 5 de julho, pouco mais de dois meses após seu nascimento. A cerimônia foi anunciada no Twitter da família real na manhã desta sexta-feira, 5.

A publicação diz que o duque e a duquesa de Cambridge, o Príncipe William e Kate Middleton, têm o prazer de anunciar o batismo da filha, que será realizado pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

A princesa, que nasceu no dia 2 de maio, será batizada na Igreja St Mary Magdalene, em Sandringham, e, segundo o site "Daily Mail", usará a mesma roupa que o irmão, príncipe George, usou quando foi batizado em 2013.

A cerimônia será privada, mas fotografias do evento serão divulgadas para a imprensa.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce the christening of Princess Charlotte will take place on Sunday 5th July (1/2)