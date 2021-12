Príncipe Harry entrou em contato com pai e irmão, mas conversas não foram ‘produtivas’

O príncipe Harry conversou com o seu irmão mais velho, o príncipe William, e com o pai, príncipe Charles, pela primeira vez após ser veiculada a entrevista que ele e a sua mulher, Meghan Markle, concederam à apresentadora Oprah Winfrey. No entanto, um amigo do casal informou nesta quarta-feira, 17, que a conversa não foi produtiva. As informações são do G1.

Na entrevista, veiculada no dia 7 de março, Meghan afirmou que uma pessoa da família real havia perguntado qual seria o tom da pele de seu filho Archie. No entanto, o príncipe William já fez um comentário sobre a entrevista, ao dizer que a família não é racista.

Uma apresentadora de um programa de TV dos EUA, Gayle King, disse ter falado com Harry e Meghan, no qual revelou que o príncipe conversou com o irmão e com o pai. De acordo com ela, eles teriam ficado contentes por entrarem em contato um com o outro, mas que o diálogo teria tido um resultado negativo e “não produtivo”.

O casal deixou as funções na família real britânica em março de 2020. Em seguida, Meghan Markle e príncipe Harry se mudaram para a Califórnia.

