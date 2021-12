Príncipe Harry e Meghan lançam podcast com participação do filho

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle lançaram, na terça-feira, 29, o primeiro episódio de seu podcast, Archewell Audio. O programa contou com a participação do filho de um ano e sete meses do casal, Archie Harrison.

No podcast, Harry e Meghan refletem sobre o ano e conversam com convidados como Sir Elton John, Tyler Perry, James Corden, Deepak Chopra, Matt Haig, Hussain Manawer, Naomi Osaka e George the Poet.

No episódio de quase 34 minutos, Archie participa do final, no minuto 32, para desejar "Feliz Ano Novo" com os pais. Segundo o casal, a curadoria foi realizada em dezembro. Eles dizem que esperam levar uma mensagem de esperança sobre 2021.

