Príncipe Andrew desce de rapel de arranha-céu de Londres

O quarto na ordem de sucessão ao trono da Inglaterra, o príncipe Andrew, segundo filho da rainha Elizabeth, fez rapel em um dos arranha-céus mais altos de Londres, o Shard, em uma atividade com fins de caridade.

"Tive um pouco de medo lá em cima", admitiu o duque de York, de 52 anos, ao terminar a descida a partir do andar 87 até o 20. "Mas o treinamento que tive com os Royal Marines em Arbroath, na Escócia, me deu a confiança necessária para lançar-me sem muito temor", acrescentou.

O príncipe fazia parte de um grupo de 40 pessoas que participaram em um dia destinado a arrecadar fundos para organizações de caridade, entre elas uma de ajuda aos militares.

