Princesa Madeleine da Suécia dará à luz em Nova York

A princesa Madeleine da Suécia dará à luz a seu primeiro filho, uma menina, em Nova York, cidade onde mora, informou neste sábado, 11, a Casa Real sueca.



"Após considerá-lo em detalhe e de acordo com o rei (Carl Gustav) e a rainha (Silvia), a princesa Madeleine e o senhor Christopher O'Neill decidiram que sua filha nascerá em Nova York", informou a Casa Real em comunicado.



O nascimento da menina é esperado para o final de fevereiro.



Madeleine, irmã mais nova da princesa herdeira, Victoria, e quarta na linha de sucessão ao trono, se casou com O'Neill, um financista americano, no dia 8 de junho do ano passado na capela do Palácio Real de Estocolmo, após uma relação de dois anos.



Foi o segundo compromisso de casamento em três anos para Madeleine, após a fracassada tentativa com o advogado sueco Jonas Bergström, com quem teve um relacionamento de sete anos.

