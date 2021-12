Primeiro-ministro australiano vence desafio pela liderança do país

O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, sobreviveu a um desafio sobre seu governo liderado pelo ministro de Assuntos Internos do país, Peter Dutton. Mas o cenário ainda segue indefinido, já que novas eleições para o cargo podem acontecer já nos próximos dias.

Esta terça-feira, 21, foi agitado e tumultuado na capital do país, Camberra. Turnbull venceu seu oponente por um placar apertado, 48 a 35. Pesquisas recentes indicam que, em caso de eleição para primeiro-ministro, o atual governante deve ser derrotado.

Em busca de garantir sua liderança sobre o principal partido de direito do país, Turnbull convocou os parlamentares de seu partido a apoiá-lo ou correr o risco de perder as próximas eleições para o partido Trabalhista.

“Nós sabemos que a instabilidade prejudica a habilidade de qualquer governo realizar os projetos que planeja. A unidade é absolutamente essencial”, afirmou o primeiro-ministro em entrevista a repórteres que estavam no local.

Um político liberal e multimilionário, que construiu sua carreira no mercado bancário, Turnbull superou Tony Abbott para o cargo de primeiro-ministro em um movimento de seu partido em 2015, usando como referência os dados de pesquisas de opinião.

Queda de popularidade

Em coalizão com o partido Nacional, ele liderou seu partido a uma nova vitória em 2016, conseguindo uma forte onda de apoio popular. Mas o apoio recebido pela população australiana teve uma queda significativa nos últimos meses.

Suas tentativas de ocupar o território central da política australiana foram repetidas vezes prejudicadas por interferências e mudanças políticas sofridas por pressões da ala mais conservadora de seu partido.

Dutton, que era o ministro responsável pelo duro programa de imigrantes e refugiados do país, irá retornar aos bastidores do poder após ter sido derrotado no desafio pelo comando do país.

Mas o nível de suporte que ele recebeu durante a votação foi suficiente para motivar especulações de uma nova eleição, e também que Turnbull poderia convocar eleições antecipadas.

Em coletiva de imprensa concedida ontem, Dutton aceitou o resultado imposto pelo partido, mas se recusou a prosseguir com um novo desafio. Listando seus feitos em seu cargo, ele afirmou a repórteres poder sorrir e mostrar um lado diferente.

“Eu servi na linha de frente do comando do país por 14 anos sob quatro diferentes governos do partido Liberal com integridade e lealdade”.

