Primeira votação para escolha de Papa termina sem consenso

A primeira votação do conclave terminou sem a escolha do novo papa nesta terça-feira, 12. Pouco depois das 19h40 (15h40 em Brasília) a chaminé da Capela Sistina soltou fumaça de cor preta, indicando que os cardeais ainda não chegaram a um consenso sobre quem será o sucessor de Bento XVI. Nenhum dos 115 cardeais presentes conseguiu os dois terços dos votos necessários para ser o próximo líder da Igreja Católica.

A votação encerrada há pouco foi a única desta terça-feira. Os cardeais voltam a se reunir nesta quarta-feira para realizar outras quatro votações (duas pela amanhã e duas à tarde). A fumaça (preta ou branca) deverá sair por volta de 12h (7h em Brasília) ou 19h (14h em Brasília).



O anúncio do novo pontífice só acontece quando a fumaça que sair da chaminé for de cor branca e os sinos da basílica de São Pedro são tocados.



Conclave - As portas da capela Sistina se fecharam às 17h35 local (13h35 de Brasília), após todos os cardeais jurarem, um por um, observar fiel e escrupulosamente o estabelecido na Constituição Apostólica "Universi Dominici Gregis" para a eleição do papa.



Depois das portas serem fechadas, o cardeal maltês octogenário Prosper Grech iniciou uma meditação sobre a escolha do pontífice.

Concluída a meditação, Grech e o mestre de cerimônias litúrgicas, o arcebispo Guido Marini, abandonam a capela Sistina e as portas voltarão a ser fechadas.

O cardeal James Harvey, último da ordem dos diáconos (o Colégio Cardinalício está dividido em três ordens: bispos, presbíteros e diáconos), é o encarregado do fechamento e abertura das portas durante o conclave.

Já o cardeal Giovanni Battista Re é o encarregado de guiar o conclave, já que o decano e o vice-decano do Colégio Cardinalício (Angelo Sodano e Roger Etchegaray) não podem ficar na capela Sistina por serem octogenários.<GALERIA ID=18131/>

Na capela Sistina, cada um dos 115 cardeais tem o texto da "Universi Dominici Gregis", do "Ordo Rituum Conclavis" (ritual do conclave) e a liturgia das horas.

