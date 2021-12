Primeira-ministra da Austrália indica que valor da recuperação será alto

A primeira-ministra da Austrália, Julia Gillard, advertiu neste sábado, 8, que será preciso gastar centenas de milhões de dólares australianos para reparar os danos causados pelas inundações no nordeste do país, as piores das últimas cinco décadas.

Gillard percorreu neste sábado zonas do estado de Queensland junto com a chefe do Governo local, Anna Bligh, e o general Mick Slater, que está à frente das operações de recuperação e de assistência aos desabrigados.

"Será necessário muitas centenas de milhões de dólares mais para ajudar Queensland a superar a situação e apoiar as tarefas de reconstrução", disse a chefe do Governo federal aos jornalistas.

A primeira-ministra assinalou que o Governo desembolsou 3,98 milhões de dólares australianos (cerca de 3 milhões de euros) para assistir os cerca de 200 mil desabrigados. Além disso, foi aprovado nesta semana o desembolso de um fundo especial de 76,8 milhões de dólares australianos (58,6 milhões de euro) às prefeituras para os reparos mais urgentes.

As inundações continuam a paralisar a atividade regular nas cidades de Saint George e Emeral. Em Rockhampton, por sua vez, o nível da água deverá levar pelo menos mais uma semana para baixar, segundo as previsões oficiais.

Até o momento, as enchentes deixaram dez mortos, quatro mil evacuados e 1.200 casas inundadas, além de outras 11 mil danificadas nos 40 municípios do estado de Queensland. Segundo estimativas oficiais, o valor dos danos causados à infraestrutura pelas inundações superará os 5 bilhões de dólares australianos.

Além disso, as autoridades preveem que serão enormes as perdas econômicas nos setores agrícola e mineiro. As inundações paralisaram pelo menos 40 jazidas de carvão em Queensland, estado de onde sai 35% das exportações australianas deste mineral.

