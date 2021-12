Presos de Guantánamo chegam aos 100 dias de greve de fome

Quase 130 dos 166 detentos (78,3%) da Prisão de Guantánamo, na Base Naval dos Estados Unidos em Cuba, chegaram nesta sexta-feira, 17, aos 100 dias sem ingerir alimentos. Os presos acusam os funcionários do presídio americano de abusos e maus-tratos, o que teria motivado a greve de fome.

Embora os advogados de defesa sustentem que seja esse o número de detentos, as autoridades da prisão contestam, dizendo que o total de presos sem comer seria 100, o que ainda representa a maioria.

Segundo os defensores dos presos, pelo menos 30 vêm sendo alimentados à força há algumas semanas e cinco estariam hospitalizados dentro da Base Naval. Os presos denunciam que são alimentados sob tortura, em "procedimento doloroso", e que também recebem castigos por se negar a comer.

O Exército americano reconheceu que cerca de 30 grevistas recebem comida à força, mas segundo as denúncias dos advogados, para receber a "alimentação forçada" os presos são acorrentados em cadeiras e recebem a comida por um tubo largo que é introduzido em suas fossas nasais e que chega ao estômago com nutrientes líquidos.

"Nunca me esquecerei da primeira vez em que passaram o tudo de alimentação pelo meu nariz. Não posso descrever o quão doloroso é ser alimentado à força desta maneira", relatou um preso a seu advogado.

O protesto começou em fevereiro, quando um grupo pequeno decidiu iniciar a greve de fome. Além dos maus-tratos, os detentos reclamam que os responsáveis pela segurança profanam o Alcorão - livro sagrado dos mulçumanos - e se apropriam de objetos pessoais dos presos.

Os advogados têm relatado que outra reclamação dos detentos é a indefinição sobre os tempos de pena que cumprem em Guantánamo. Recentemente uma Comissão da Cruz Vermelha Internacional visitou a prisão para averiguar as instalações carcerárias e o estado de saúde dos presos. De acordo com o organismo, a situação é crítica dentro do presídio e há risco de uma "crise humanitária".

A maioria dos presos de Guantánamo foi detida por forças militares americanas no Afeganistão e Paquistão. Há alguns dias, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falou sobre o tema e prometeu trabalhar para conseguir transferir os 166 presos. Cuba também já se manifestou para que a prisão seja retirada de seu território.

A prisão está localizada em uma base militar dos Estados Unidos, na Baía de Guantánamo, parte arrendada da ilha cubana pelo governo americano em 1903.

adblock ativo