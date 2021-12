Preso editor do Apple Daily, jornal pró-democracia em Hong Kong

O editor de opinião do Apple Daily, um jornal pró-democracia de Hong Kong, foi preso no aeroporto da cidade no domingo (27.jun.2021). Fung Wai-kong, de 57 anos, pretendia deixar o território chinês, mas foi detido antes. As informações são do jornal South China Morning Post.

A prisão foi feita com base na lei de segurança nacional, aprovada em junho de 2020. Com ela, as autoridades chinesas estão autorizadas a combater o que enquadram como atividade “subversiva e secessionista” em Hong Kong, aumentando ainda mais o receio de uma redução das liberdades na região semiautônoma da China.

De acordo com o South China, Fung tentava ir para a Inglaterra. Ele era editor do Daily desde 1997 e foi o 7º funcionário do alto escalão do jornal a ser preso nas últimas 2 semanas.

O Daily Apple fechou definitivamente no sábado (26.jun), depois de 26 anos de circulação. O anúncio do encerramento das atividades foi feito apenas 3 dias antes, no dia 23. A Next Midia, responsável pelo periódico, afirmou que a decisão foi tomada “com base na segurança dos funcionários”.

Em agosto de 2020, a sede do jornal foi indica por policiais para a execução de mandados de busca e apreensão. A situação se repetiu em 17 de junho: mais de 500 policiais da segurança nacional de Hong Kong invadiram a redação do jornal. Na ocasião, 5 funcionários do alto escalão do Daily foram presos em suas casas sob a acusação de “conluio com um país estrangeiro ou com elementos externos para pôr em perigo a segurança nacional”.

O secretário de Segurança de Hong Kong, Li Jiacho, também congelou o ativo de 3 empresas relacionadas ao Daily, somando 18 milhões de yuans (R$ 13,8 milhões, pela cotação atual).

Na semana passada, outro jornalista da seção de opinião do jornal foi preso pela polícia de Hong Kong. O fundador do Apple Daily Jimmy Lai Chee-yang está preso por acusações relacionadas aos protestos contra o governo, em 2019.

