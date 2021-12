Presidentes sul-americanos parabenizam Cartes por vitória

Os presidentes Cristina Kirchner (Argentina), José Pepe Mujica (Uruguai) e Juan Manuel Santos (Colômbia) enviaram no domingo, 21, mensagens de felicitações ao presidente eleito do Paraguai, Horacio Cartes. Os três presidentes indicaram que o fim da suspensão do Paraguai dos blocos regionais está próximo porque o país demonstrou ter respeitado as instituições democráticas, na forma como ocorreram as eleições nesse domingo.

As eleições foram realizadas no momento em que o Paraguai está suspenso do Mercosul e da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), pois os líderes dos dois blocos discordaram da forma como foi conduzido o processo de impeachment do então presidente Fernando Lugo, em junho de 2006.

Por telefone, Cristina Kirchner parabenizou Cartes. No diálogo, a presidenta argentina disse que o Paraguai tem "assegurado" seu retorno ao Mercosul. "Seu lugar está ali no Mercosul, junto a todos nós, como sempre", disse ela.

O paraguaio respondeu em sua conta na rede social Twitter. "Muitas bênçãos, presidenta, e mais uma vez, obrigado. Espero que venha em breve ao nosso país", disse Cartes.

Mujica também conversou ontem com Cartes. Na conversa, o presidente disse que para o Uruguai é "muito importante que as eleições tenham ocorrido com normalidade e que o país tenha vivido a democracia na sua plenitude". No diálogo, Mujica convidou Cartes a participar da próxima Cúpula do Mercosul, em junho.

Por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, o governo colombiano também enviou mensagem a Cartes. "A Colômbia ratifica seu interesse em seguir fortalecendo as históricas relações de amizade e cooperação com o Paraguai e confia que as eleições tenham sido um elemento essencial da democracia, contribuindo para a plena normalização institucional e a pronta reincorporação do país na comunidade sul-americana".

