Presidente da Polônia morre em acidente de avião com mais 95 a bordo

Moscou - O governador da região russa de Smolensk, onde o avião no qual viajava o presidente da Polônia, Lech Kaczynski, caiu neste sábado, informou que nenhum dos passageiros que estava a bordo sobreviveu.

"O avião se preparava para aterrissar, mas não chegou até a pista. Segundo a versão preliminar, o aparelho se enganchou em árvores, caiu e ficou destruído. Na catástrofe não há sobreviventes", disse o governador à agência local "Interfax".

Autoridades russas informaram que havia 96 a bordo do avião presidencial polonês, entre elas Kaczynski e sua esposa.O acidente aconteceu em meio a um denso nevoeiro perto da localidade de depois que o piloto rejeitou sugestões para desviar o voo até Moscou ou Minsk, capital de Belarus, segundo o Comitê de Investigação da Procuradoria.



O líder polonês se dirigia à localidade russa de Katyn, perto da fronteira com Belarus, para prestar homenagem aos milhares de oficiais poloneses executados em 1940 pelos serviços secretos soviéticos. Junto a Kaczynski viajavam vários altos funcionários poloneses e familiares das vítimas do massacre de Katyn.



O presidente russo, Dmitri Medvedev, foi informado da catástrofe e enviou a Smolensk o ministro de Situações de Emergência, Serguei Soigu, enquanto o chefe do Governo, Vladimir Putin, vai liderar uma comissão para averiguar o acidente.





