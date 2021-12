Centenas de de mlhares de tunisianos participaram de uma caminhada contra o terror neste domingo, pelas ruas de Tunis, capital da Tunísia. A manifestação contou com a presença do presidente da França, François Hollande, e de outros líderes mundiais, segundo noticiou o jornal britânico Guardian.

Faixas com frases como "Não temos medo", e "Tunísia livre do terrorismo", os manifestantes expressaram indignação pelo ataque a um museu daquele país que deixou 22 mortos, a maioria turistas que foram surpreendidos por disparos de metralhadoras enquanto visitavam o Museu Bardo.

Durante o protesto também foram lembradas as vítimas do ataque à sede do jornal Charlie Hebdo, em Paris.

Presidente da França participa de marcha antiterror em Tunis

