O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ganhou hoje o Prêmio Nobel da Paz por seus "esforços resolutos para encerrar a guerra civil de mais de 50 anos do país" e matou pelo menos 200 mil colombianos.

A honraria deve ser vista como um tributo ao povo colombiano, que, apesar das grandes dificuldades e abusos, não desistiu da esperança de uma paz justa, declarou Kaci Kullmann Five, presidente do comitê norueguês do Prêmio Nobel.

A premiação aconteceu em ao acordo de paz estabelecido pelo governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Um referendo rejeitou o acordo, mas o texto foi aprovado após algumas mudanças pelo Congresso.

No ano passado, o prêmio foi concedido a uma associação de sindicatos, empresas, ativistas de direitos humanos e advogados, por sua contribuição para a democracia na Tunísia.

A Fundação Nobel informou que recebeu um número recorde de 376 inscrições em nome de indivíduos e organizações para o prêmio deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

