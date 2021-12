Presidente da Câmara vai criar comissão para discutir questões climáticas e meio ambiente

Após participar da conferência do Grupo C40 de Grandes Cidades para a Literança Climática, em Copenhague, na Dinamarca, o presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior (DS), demonstrou preocupação com as questões climáticas do planeta. Por isso, ele criará uma comissão especial para discutir questões climáticas e relacionadas ao meio ambiente, contando com a participação do secretário municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, André Fraga.

Ao retornar para Salvador, Geraldo Júnior deverá formalizar o colegiado para debater as mais de 100 ações de preservalção do meio ambiente e redução dos efeitos climáticos, principalmente ações relacionadas à produção de plásticos.

“Para tanto, iremos chamar ao debate as federações empresariais e de Organizações não governamentais, e André Fraga, para juntos apresentarmos soluções climáticas para nossa cidade, além de dar um desfecho para os projetos que tramitam em nossa Casa e que tratam da proibição de fabricação de sacolas plásticas e de canudos plásticos, além de outros com temas correlatos”, explicou Geraldo Júnior.

O Grupo C40 de Grandes Cidades reuniu em Copenhague, entre 9 e 12 de outubro deste ano, a Cúpula do Clima, contando com a representação de mais de 90 das mais importantes cidades do mundo, para apresentar soluções climáticas que possam garantir sustentabilidade e equilíbrio para o planeta, preservando as futuras gerações na terra.

