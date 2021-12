Presidente da Botsuana é ferido por um guepardo

O presidente de Botsuana, Ian Khama, foi ferido no rosto por um guepardo na semana passada e passou por uma cirurgia leve, informa a imprensa local.

O chefe de Estado foi ferido pelo felino durante uma visita a um quartel, segundo o ministério da Defesa, citado pelo jornal Sunday Standard.

"Foi um incidente pouco comum, mas não foi um ataque", disse o porta-voz do ministério, Jeff Ramsay.

As circunstâncias do incidente não foram reveladas e como os ferimentos foram leves, a presidência não fez um anúncio público, mas o presidente foi visto com o rosto vendado.

