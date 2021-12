Presidente da África da Sul diz que quadro de Mandela piorou

Brasília - O presidente da África da Sul, Jacob Zuma, reiterou nesta segunda, 24, que o ex-presidente sul-africano e Prêmio Nobel da Paz Nelson Mandela, de 94 anos, ainda está em "estado crítico" e que ele piorou no fim de semana. Internado há 17 dias em um hospital em Pretória, Mandela deu entrada na instituição devido a uma infecção pulmonar.

"O ex-presidente continua em estado crítico no hospital. Os médicos fazem tudo o que é possível para assegurar o seu bem-estar e conforto", disse Zuma. Ele acrescentou que não tinha condições de dar mais informações sobre a saúde de Mandela por "não ser médico". O presidente sul-africano ressaltou que o estado de Nelson Mandela piorou no fim de semana. Ele informou que esteve no hospital no domingo, 23, à noite.

O presidente disse que no momento da visita, Mandela dormia e que conversou com Graça Machel, a mulher dele, e com os médicos.

