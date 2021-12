Premiê francês encurta visita à América do Sul por atentado

"O terrorismo islamita atingiu novamente a França", afirmou nesta sexta-feira, 26, o primeiro-ministro Manuel Valls depois do atentado em uma fábric ade gás em seu país, anunciando, em Bogotá, que precisará encurtar sua viagem pela América do Sul para voltar a Paris.



Uma pessoa foi decapitada e várias ficaram feridas em um atentado provavelmente terrorista cometido nesta sexta-feira em uma fábrica de gás perto da cidade de Lyon, no centro-leste da França, quase seis meses depois dos ataques contra a revista satírica Charlie Hebdo.



Um suspeito foi detido e identificado, anunciou em Bruxelas o presidente francês, François Hollande, que acrescentou que se tratava de um atentado de natureza terrorista e que um cadáver decapitado foi encontrado perto da fábrica.



A cabeça coberta com inscrições em árabe estava pendurada em uma grade, perto do local do atentado, indicaram fontes próximas à investigação.



O atentado ocorreu às 10h locais (5h de Brasília), na fábrica de gás da multinacional Air Products.

