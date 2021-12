Premiê diz que Portugal vai proibir a entrada de brasileiros se UE recomendar

O primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, afirmou nesta segunda- feira, 15, que poderá vetar a entrada de brasileiros no país. A determinação se baseará em uma possível recomendação da União Europeia (EU) para bloquear a entrada de pessoas que residem em países em que a pandemia da covid-19 está fora de controle.

“A partir do momento em que houver sinalização por parte do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças da União Europeia, nós cumpriremos as regras comuns da União Europeia a países terceiros. Até agora temos mantido exceções. Mantivemos voos de Portugal para o Brasil. A frequência tem sido baixa e 11 pessoas entre 8.767 que vieram do Brasil desde março foram dadas como infectadas“, disse António Costa.

De acordo com a Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, a recomendação para abertura gradual das fronteiras externas está marcada para 1º de julho. Contudo, a comissão também orientou que permaneçam vigentes as restrições para viajantes de países em que o cenário da pandemia se encontra mais grave que o da Europa. A lista de países bloqueados ainda não foi divulgada.

Portugal é o único país da Europa que ainda aceita, com restrições, passageiros que chegam do Brasil. Há três meses, o país aceita somente os viajantes que residem ou que têm parentes residentes em Portugal, ou aqueles que têm nacionalidade portuguesa. Eles também devem estar de acordo com os critérios da lista de viagens essenciais estabelecidas pelo governo português.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais registros de casos e mortes pela covid-19, ficando atrás somente dos Estados Unidos.

