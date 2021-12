Premiê da Turquia pede reunião da ONU sobre Egito

O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a situação no Egito, onde aproximadamente 300 pessoas foram mortas em uma ação da polícia para desmontar acampamentos de protestos montados por partidários do presidente deposto Mohammed Morsi.

Erdogan disse também que os líderes do Egito deveriam realizar um julgamento de uma "maneira justa e transparente" da ação da polícia que, segundo ele, se transformou em um "massacre".

O líder turco também criticou as nações ocidentais e outros por não falarem contra a deposição de Morsi em 3 de julho, dizendo que eles "tinham o sangue de crianças inocentes em suas mãos". O governo de Erdogan com raízes islamitas, que forjou uma aliança com Morsi, é um critico da intervenção militar no Egito. Fonte: Associated Press.

