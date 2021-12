Prefeito de NY diz que pacote enviado a De Niro era muito parecido com os demais

O prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, afirmou que o dispositivo removido do escritório do ator Robert De Niro "era muito parecido com os dispositivos localizados nas últimas 48 horas" na emissora CNN e em outros locais.

Blasio também disse que todos parecem ser do mesmo remetente e é "claramente um esforço para aterrorizar politicamente as pessoas e atacá-las por causa de suas crenças".

Ele afirmou ainda que o dispositivo está sendo examinado em uma unidade da polícia de Nova York, no Bronx.

Mais bombas

A emissora CNN informou que, segundo o FBI, podem haver mais bombas além dos dez pacotes interceptados até o momento. Ainda não há mais informações divulgadas sobre onde poderiam estar ou a quem teriam sido endereçados.

O prefeito de Nova York afirmou também à emissora que acredita que há um homem bomba solto, mas não está claro se ele está na própria cidade ou algum outro lugar do país. Fonte: Associated Press.

