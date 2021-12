Prefeito de Bruges, na Bélgica, é esfaqueado no pescoço

O prefeito da cidade turística de Bruges, na Bélgica, foi esfaqueado no pescoço, neste sábado, 20, por um homem, que logo foi detido. Dirk De Fauw, de 62 anos, que também é advogado, foi levado para o hospital e deve passar por uma cirurgia.

De acordo com a porta-voz da promotoria, Céline D'havé, a condição dele é "estável". Uma investigação foi aberta por tentativa de homicídio.

Segundo as primeira informações, divulgadas pela imprensa local, o ataque teria acontecido perto do escritório de advocacia de De Fauw, no bairro de Saint-Andries. O criminoso poderia ser um cliente ou ex-cliente do advogado, com um histórico psiquiátrico.

