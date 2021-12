Prefeita dos EUA renuncia após fazer comentário racista sobre Michelle Obama

A prefeita da cidade de Clay, no Estado norte-americano de Virgínia Ocidental, ofereceu sua renúncia ao cargo na noite desta terça, 15, após a repercussão gerada por um comentário racista sobre a primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, em seu perfil no Facebook.

O conselho da cidade aceitou a renúncia da prefeita Beverly Whaling e afirmou que pretende trazer rapidamente um substituto para os três anos que restam para o final de seu mandato.

Um dos membros do conselho, Jason Hubbard, emitiu uma breve declaração condenando o comentário "horrível e indecente" e afirmou que o racismo e a intolerância "não são valores defendidos pela comunidade" local. Ele pediu desculpas, em nome da Clay, a Michelle Obama e a todos os que se sentiram ofendidos.

Na semana passada, após a confirmação da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais, Pamela Ramsey Taylor, que faz parte do comitê de desenvolvimento da cidade, escreveu um post em seu perfil de Facebook felicitando a chegada de uma nova primeira-dama na Casa Branca, Melania Trump. "Estou cansada de ver uma macaca de salto", afirmou. "Fez o meu dia, Pam", comentou a prefeita Beverly. Pamela também foi retirada do cargo. Fonte: Associated Press.

