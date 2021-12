Prédio desaba na Índia e mata sete pessoas

Um edifício de cinco andares que estava em construção no sul da Índia desabou nesta sábado, deixando sete trabalhadores mortos e dezenas de pessoas presas nos escombros, disse a polícia.

As autoridades estão tentando determinar quantas pessoas estavam no local quando a estrutura entrou em colapso em Canacona, cerca de 70 quilômetros da capital do Estado de Panaji, disse o superintendente da polícia Shekhar Prabhudessai.

Testemunhas afirmaram que aproximadamente 40 funcionários estavam no local. Fonte: Associated Press.

