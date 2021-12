Pré-candidato à eleição dos EUA comete gafe

O governador do Texas Rick Perry cometeu uma gafe durante o debate dos pré-candidatos republicanos à presidência dos Estado Unidos na noite desta quarta (10). Perry, que já tinha se saído mal em debates anteriores, disse que pretendia fechar três ministérios, mas só soube dizer o nome de dois: Educação e Comércio. No terceiro, deu um branco no pré-candidato.

Ele ainda repetiu o discurso, mas não conseguiu lembrar do nome do órgão. O governador pediu desculpas e continuou o debate. O ministério que ele pretende fechar é o Departamento de Energia. Após o evento, Perry reconheceu que a situação foi constrangedora, mas disse que os "princípios conservadores" é que importam.

Enquanto Perry não teve um bom desempenho, o empresário Herman Cain não teve problemas no debate, já que seus rivais não reservaram muito tempo do evento aos ataques ligados às acusações de assédio sexual feitas por quatro mulheres contra ele.



O ex-executivo do setor de restaurantes, que só respondeu uma pergunta sobre o assunto, disse que as "acusações são infundadas". Apesar de dizer que os eleitores não se importam com os ataques, Cain perdeu alguns pontos nas pesquisas.



O vencedor do processo interno do Partido Republicano vai enfrentar o democrata, o presidente Barack Obama, nas eleições de novembro de 2012.



Confira o momento da gafe do pré-candidato:

Da Redação

