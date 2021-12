Posts no Facebook podem revelar psicopatas, diz pesquisa

Pesquisadores da AQcademia Sahlgrenska e da Universidade Lund, na Suécia, descobriram que atualizações de status no Facebook podem revelar uma série de traços da personalidade, inclusive se alguém tem tendências psicopatas.

Essas pessoas postam geralmente assuntos relacionados a prostituição, decapitação, pornografia e massacres. Segundo a pesquisa, pessoas com traços psicopáticos são focados em seus próprios desejos e não têm empatia pelos outros.

Aqueles com traços de personalidade narcisista, apontam os suecos, poderiam enfatizar suas próprias características boas, por exemplo, repetindo que os outros não entendem o que é a verdadeira felicidade.

Narcisistas são voltadas para si mesmos, optando sempre pela auto-glorificação e confiança exagerada em suas próprias habilidades. A pesquisa diz também que traços de personalidades neuróticas também podem ser identificados.

O estudo também mostra que os usuários do Facebook com personalidades extrovertidas e abertas geralmente têm muitos amigos e atualizam seu status com mais frequência do que outros.

O estudo, chamado The Dark Side of Facebook, foi publicado na revista científica Personality And Individual Differences. Para ler mais sobre o assunto, em inglês, siga o link de The Local.

