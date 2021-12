Possíveis destroços de avião da Malásia são encontrados

Material não identificado que apareceu no litoral australiano está sendo investigado por eventual ligação com o avião da Malásia que desapareceu há mais de sete semanas com 239 pessoas a bordo, informaram autoridades da Austrália nesta quarta-feira, 23.

A polícia australiana recolheu o material, encontrado 10 quilômetros a leste da cidade de Augusta, na ponta sul do Estado da Austrália Ocidental, disse o Centro de Coordenação Conjunta das Agências, órgão australiano que comanda as buscas.

O material, que não foi descrito pelas autoridades, é o primeiro relato de possíveis destroços do avião em semanas e a primeira pista desde 4 de abril, quando autoridades detectaram no mar o que acreditavam ser sinais da caixa-preta do avião da Malaysia Airlines.

adblock ativo