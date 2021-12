Portugal tem primeiro caso confirmado de coronavírus

Foi confirmado em Portugal o primeiro caso do novo coronavírus no país. A confirmação foi dada pelas autoridades de Saúde do local nesta segunda-feira, 2, que acrescentaram que há também um caso suspeito, aguardando teste de contraprova. Os casos são da cidade do Porto.

Em entrevista coletiva, a ministra da Saúde local, Marta Temido, afirmou que o paciente infectado é um médico de 60 anos, que estava de férias na Itália. O outro paciente que espera a contraprova tem 33 anos.

