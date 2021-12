'Popeye' russo injeta óleo nos braços e corre risco de amputação

Um jovem russo pode perder os dois braços após injetar uma substância feita em casa para ganhar massa muscular. Os bíceps de Kirill Tereshin ficaram tão grandes que o levaram a ser comparado com o personagem Popeye.

Kirill é um ex-soldado que faz auto injeções de Synthol, uma substância para ganho de massa muscular que ele mesmo fabricou. Em fotos postadas no Instagram, é possível ver que os bíceps do jovem adquiriram uma coloração vermelha e roxa.

Médicos disseram que ele pode sofrer paralisia e até amputação dos braços, mas ele afirma que vai continuar com as aplicações. O doutor Evgeny Lilin explicou para o Daily Mail, no entanto, que as consequências podem ser ainda mais graves e que ele corre o risco de sofrer um enfarte.

"O problema é que o Synthol que ele já injetou vai permanecer em seus músculos pelos próximos cinco ou sete anos, mesmo que ele pare agora com as aplicações", disse Evgeny. O jovem aplicou seis litros da substância até agora.

Ele já cresceu 23 centímetros de bíceps e sua meta é chegar aos 27. Depois, fará as aplicações nas costas, peito e ombros. "Eu gostaria de ter mais de um milhão de seguidores no Instagram e de parar de trabalhar", disse, acrescentando que estava considerado a proposta de ser ator de filmes pornográficos.

Kirill calcula que se tivesse comprado a substância ao invés de fabricá-la, teria gasto 100 vezes mais do que gastou. "Eu não senti desconforto durante as aplicações, meu corpo se acostumou. Em um mês eu ganhei 106 mil seguidores no Instagram. Eu amo ser reconhecido", disse.

adblock ativo