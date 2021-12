Ponte férrea desaba nos EUA como se fosse dominó

Os norte-americanos levaram mais um susto após uma porte da linha férrea pegar fogo e desabar no estado do Texas.

A imagem do incidente foi registrada por um cinegrafista amador e postada no YouTube. No vídeo, que foi postado nesta sexta-feira, 24, é possível ver que a via férrea desaba gradualmente sobre o Rio Colorado, como se fosse um jogo de dominó.

<VIDEO ID=1327957/>

Segundo o governo local, a estimativa é de que os custos de reconstrução da ponte fiquem em cerca de US$ 10 milhões.

