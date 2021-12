Ponte desaba perto de Báli e mata pelo menos oito

Uma ponte suspensa perto da ilha de Báli, na Indonésia, desabou neste domingo, 16, e deixou pelo menos oito pessoas mortas, incluindo três crianças com idades entre 3 e 9 anos. As informações são da Agência Ansa.

A estrutura ligava as ilhas de Nusa Lembongan e Nusa Penida, poucos quilômetros ao leste da região mais turística do país asiático. Segundo o porta-voz da Agência Nacional para Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, as oito vítimas já foram identificadas. Todas são indonésias.

Além disso, 30 pessoas ficaram feridas, das quais duas em estado grave. Ainda não se sabe o que teria causado o desabamento. No entanto, o próprio porta-voz cogitou no Twitter a hipótese de que a ponte tenha caído por causa de uma superlotação provocada por um ritual religioso que ocorria na região.

