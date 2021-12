Poluição faz Pequim cancelar quase uma centena de voos

O Aeroporto Internacional de Pequim cancelou nesta sexta-feira, 25, 83 voos e adiou outros 143 devido aos elevados níveis de poluição atmosférica que atingem desde esta manhã (horário local) a capital chinesa, informou a televisão estatal.



O governo municipal decretou o alerta laranja (o segundo mais alto de uma escala com quatro níveis). A poluição atinge um nível 20 vezes superior ao máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde.



Desde as 6h locais (22:00 de quinta-feira em Lisboa), Pequim regista uma concentração de partículas PM2.5 - as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões - superior a 500 microgramas por metro cúbico.



Uma nuvem de poluição cobre grande parte do nordeste da China, há várias semanas, numa situação "normal" para a época, visto que a ativação do aquecimento central implica o aumento da queima de carvão, a principal fonte de energia no país.



Quase meia centenas de cidades e duas províncias emitiram alertas por poluição.

adblock ativo