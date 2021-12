Polônia tem grande protesto contra o governo e a favor da UE

Dezenas de milhares de poloneses foram às ruas neste sábado, 7, no centro de Varsóvia, para mostrar sua oposição às políticas do governo de conservador. Na avaliação dos manifestantes, o governo tem uma postura antidemocrática e que prejudica a posição da Polônia na União Europeia.

Autoridades municipais estimaram que 240 mil pessoas tenham participado do evento, uma das maiores manifestações contra o governo desde que o Partido Lei e Justiça chegou ao poder no ano passado. Houve também um ato bem menor dos nacionalistas favoráveis ao governo, que mostraram-se contrários à influência de Bruxelas em questões do país.

As manifestações são uma mostra da forte divisão social na Polônia, onde muitos desejam uma maior integração com a Europa, mas outros sentem que o ingresso na UE erodiu a soberania nacional, ganha apenas com o fim da Guerra Fria. O país entrou na UE há 12 anos.

A maior marcha foi organizada pelo partido oposicionista Plataforma Cívica e pelo grupo Comitê pela Defesa da Democracia, com o apoio de outras siglas da oposição.

O Partido Lei e Justiça assumiu no fim do ano passado e adotou medidas que enfraqueceram o Tribunal Constitucional nacional. O partido centralizou poder, mas acabou condenado pela UE e pelo Conselho da Europa, um grupo de direitos humanos, que vê o Estado de Direito ameaçado no país. O partido governista diz que busca construir uma nação mais forte e livre do que seria a influência de ex-comunistas e liberais. O governo é alvo de protestos, mas continua muito popular entre o eleitorado mais conservador. Fonte: Associated Press.

