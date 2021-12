Polônia decreta uma semana de luto após queda de avião

Os restos mortais do presidente polonês, Lech Kaczynski, falecido neste sábado em uma catástrofe aérea perto de Smolensk com outros altos cargos de seu país, receberam honras militares neste domingo, 11, na presença do primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin. Após a cerimônia fúnebre no aeroporto Severni de Smolensk, o corpo de Kaczynski foi recolhido ao som do hino polonês por um avião fretado pelo Governo da Polônia que partiu em direção a Varsóvia.

Um oração foi feita durante dois minutos de silêncio pelo presidente e pelas demais vítimas do acidente aéreo. A Polônia decretou uma semana de luto nacional. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, e o presidente do Parlamento e chefe de estado interino após a morte de Kaczynski, Bronislaw Komorowski, presidiram um ato em memória dos mortos em frente ao palácio presidencial.

As sirenes de toda a capital polonesa soaram em homenagem aos mortos, 96 pessoas ao todo, muitas delas membros da cúpula militar, política e econômica do país.

Durante os dois minutos de silêncio, até mesmo o trânsito em todo o país parou. Tusk e seu gabinete, todos em rigoroso luto, depositaram velas e flores para honrar os mortos. Assim como os governantes, milhares de cidadãos do país faziam o mesmo em frente ao palácio presidencial.

Restos – Varsóvia, sob um estado de comoção coletiva que lembra os primeiros momentos após a morte do papa João Paulo II em 2005, prepara-se para receber os restos mortais de Kaczynski.

Junto dos restos mortais de Kaczynski, também foram repatriados a Varsóvia os corpos do último presidente polonês no exílio, Ryszard Kaczorowski, e do vice-presidente do Parlamento (Sejm), Krzysztof Putra. Segundo o porta-voz do Executivo, Pawel Grass, a intenção do Governo é expor o corpo de Kaczynski no palácio presidencial para que todos os poloneses possam se despedir.

Avião – Neste domingo, os especialistas russos descartaram que o acidente aéreo ocorrido ontem, no qual morreram o presidente polonês, Lech Kaczynski, e outros altos dirigentes de seu país, tenha sido provocado por uma pane técnica no avião presidencial.

Um primeiro estudo dos diálogos entre a tripulação do avião acidentado e a torre de controle "confirma que não houve problemas técnicos na aeronave", segundo informou o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin.

