Políticos brasileiros condenam invasão do Capitólio nos EUA

A invasão do Capitólio, sede do Congresso americano em Washington, por um grupo de apoiadores de Donald Trump nesta quarta-feira, 6, repercutiu entre políticos brasileiros, que condenaram a ação.

O governador Rui Costa (PT) afirmou, em postagem em uma rede social, que a invasão mostra “onde pode chegar a política do ódio, do radicalismo e da fake news”.

“A invasão ao Capitólio é um ataque sem precedentes à democracia dos Estados Unidos, mas também é um sinal de alerta para todo o mundo.”, escreveu Rui em sua conta no Twitter.

“Esta tentativa de Golpe de Estado na maior democracia do planeta nos mostra onde pode chegar a política do ódio, do radicalismo e das fake news”, completou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avaliou, em post em sua conta no Twitter, que o ato demonstra “desespero de uma corrente antidemocrática”.

“A invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Fica cada vez mais claro que o único caminho é a democracia, com diálogo e respeitando a Constituição.”, defendeu Maia.

Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do senado, se disse consternado com as imagens da invasão e que o ato revela o "desprezo pelo resultado das eleições [americana]”.

“As imagens da invasão ao Congresso americano, em uma tentativa clara de insurreição e de desprezo ao resultado das eleições por parte de um grupo, são inaceitáveis em qualquer democracia e merecem o repúdio e a desaprovação de todos os líderes com espírito público e responsabilidade”, comentou o senador em sua conta no Twitter.

“O Senado Federal brasileiro acompanha atentamente o desenrolar desses acontecimentos, enviando aos congressistas e ao povo americano nossa solidariedade e nosso apoio. Defendo, como sempre defendi, que a democracia deve ser respeitada e que a vontade da maioria deve prevalecer.”, completou Alcolumbre em uma segunda postagem.

O vice-presidente nacional do PDT e ex-ministro, Ciro Gomes, disse que “Bolsonaro é aprendiz” de Trump e que é o momento de “colocar um freio” nos “crimes” do presidente brasileiro.

“Trump é um mau exemplo para o mundo e coloca não só os EUA em risco, mas todos os países democráticos. Temos que nos manter vigilantes.”, escreveu Ciro no Twitter. “Bolsonaro é aprendiz e capacho de Trump. É hora do Congresso brasileiro colocar um freio em seus crimes e abrir o processo de impeachment.”, enfatizou.

O deputado federal Marcelo Freixo (Psol-RJ) associou a atitude de Trump à de Bolsonaro

“Trump semeia sua narrativa golpista desde o início das eleições presidenciais, falando em fraude na contagem dos votos. Bolsonaro começou a sua conspiração com 2 anos de antecedência, atacando a urna eletrônica. Temos que deter marcha do golpe e defender a democracia brasileira.”, postou.

“Cada batalha contra a extrema direita golpista é fundamental, em todos os fronts, nas ruas e nas instituições. A próxima será pela presidência da Câmara. Não podemos deixar Bolsonaro avançar sobre o Congresso. Temos que detê-lo. Assim como Trump tem que ser detido nos EUA.”, finalizou Freixo.

